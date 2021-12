La definizione e la soluzione di: Il principio in un libro di Todorov su Bachtin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIALOGICO

Curiosità : Il principio in un libro di Todorov su Bachtin

Cvetan (o Tzvetan) Todorov (in bulgaro: ?????? ????????; Sofia, 1º marzo 1939 – Parigi, 7 febbraio 2017) è stato un filosofo e saggista bulgaro naturalizzato ... Significato dialogico

dialògico agg. dal gr. d?a???????, der. di d??????? «dialogo» (pl. m. -ci). – Di dialogo: un trattato in forma dialogica. ? Avv. dialogicaménte, in forma di dialogo: sviluppare dialogicamente un’argomentazione. parte. Finestra di approfondimento Parti astratte e concrete - Ciò che è compreso in un tutto è detto p., termine generico per insiemi sia astratti sia concreti, per parti integranti o secondarie, unite la battuta – termine che, per estens., è usato anche in linguistica come sinon. di turno dialogico o conversazionale «porzione di testo che va dalla presa di parola di un parlante Definizione Treccani

