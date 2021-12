La definizione e la soluzione di: Un principio attivo calmante per la tosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CODEINA

Curiosità : Un principio attivo calmante per la tosse

un pezzetto di zenzero a stomaco vuoto, sono una cura efficace per congestione, tosse e raffreddore. Il rizoma del Zingiber officinale trova impiego contro ... Significato codeina

s. f. dal fr. codéine, termine coniato dal chimico P.-J. Robiquet (1832), der. del gr. ??de?a «testa del papavero dell’oppio». – Alcaloide contenuto nell’oppio, etere metilico della morfina (detto perciò anche metilmorfina), che si presenta in cristalli incolori, amari; è usato in medicina sotto CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

