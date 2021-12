La definizione e la soluzione di: La primavera della squadra blaugrana spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANTERA

Curiosità : La primavera della squadra blaugrana spa

nota è la doppia sfida contro i blaugrana, che dopo essersi imposti all'andata per 4-1 vengono travolti al ritorno con il punteggio di 3-0. La Roma ritrova ... Significato cantera

càntera s. f. prob. lat. cantharus, gr. ????a??? «coppa», tosc. – Cassetto del canterano. CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN canterano o canterale s. m. der. di cantera, incrociato con canto² 'angolo'. - arred. mobile a cassetti in genere cassettiera, cassettone, comò. ? arredo, fornitura, mobile. ? settimanale, settimanile, fam. settimino. Definizione Treccani

