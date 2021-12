La definizione e la soluzione di: Prima malattia eradicata nella storia dell umanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VAIOLO

Curiosità : Prima malattia eradicata nella storia dell umanita

Somalia il 26 ottobre 1977. Si è trattato dell'unica malattia eradicata nella storia dell'umanità fino al 2011, quando la peste bovina ha subito lo stesso ... Significato vaiolo

vaiòlo (letter. vaiuòlo) s. m. lat. tardo variola, der. di varius «vario, chiazzato». – 1. In medicina e veterinaria, grave malattia esantematica, contagiosa ed epidemica, di natura virale, caratterizzata da pustole destinate a disseccarsi e a ricoprirsi di croste che lasciano cicatrici tipiche, e CATEGORIA: VETERINARIA vaiolo va'j?lo lett. vaiuolo s. m. lat. tardo variola, der. di varius 'vario, chiazzato'. - 1. med., veter. grave malattia di natura virale, di pustole che lasciano tipiche cicatrici se in forma attenuata vaioloide. ? Espressioni: vaiolo acquatico pop. varicella. 2. bot. malattia di alcune piante prodotta da Definizione Treccani

