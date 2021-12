La definizione e la soluzione di: Si possono cucinare all uccelletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FAGIOLI

Curiosità : Si possono cucinare all uccelletto

varietà del suo territorio, la cucina lombarda presenta una tradizione culinaria molto variegata: per i primi piatti la cucina lombarda spazia da risotti ... Significato fagioli

sacco s. m. lat. saccus, dal gr. s?????, di origine semitica (ebr. sáq) s.; un s. di grano, di farina, di fagioli, di riso, di caffè, di carbone, contenente cioè grano, farina, fagioli, ecc.; riempire, chiudere, legare, cucire, sciogliere, aprire un CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA legume s. m. lat. legumen -minis. - 1. bot. frutto caratteristico delle piante leguminose baccello. 2. al plur., semi delle diverse leguminose alimentari: minestra di l. ? ceci, fagioli, fave, lenticchie, piselli. Definizione Treccani

