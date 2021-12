La definizione e la soluzione di: Polipropilene di cui fu testimonial Gino Bramieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOPLEN

Curiosità : Polipropilene di cui fu testimonial Gino Bramieri

numero 2916 di Topolino, Natta compare nella storia Qui Quo Qua e la grande storia della chimica dei paperi. Gino Bramieri è stato testimonial di una pubblicità ... Significato moplen

Definizione Treccani

Altre definizioni con polipropilene; testimonial; gino; bramieri; Noto ammorbidente con un orsacchiotto testimonial ; L'Ernesto attore di teatro e testimonial di Cynar; Audrey Hepburn ne fu una storica testimonial ; Con la tibia forma l articolazione del gino cchio; Il più famoso gino del ciclismo; Eruzione prurigino sa; Ingino cchiarsi o abbattersi; L indimenticato bramieri ; Cerca nelle Definizioni