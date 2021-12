La definizione e la soluzione di: Di poca importanza, irrilevante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RISIBILE

Curiosità : Di poca importanza, irrilevante

significa il pretore non si occupa di cose di poca importanza o di poco conto (letteralmente: il pretore non si occupa di cose piccolissime). Ha anche il ... Significato risibile

risìbile agg. dal lat. tardo risibilis, der. di ridere «ridere», part. pass. risus. il ridere e il parlare paiono essere proprie de l’uomo, e spezialmente essere risibile (Dante), specialmente cioè il fatto di potere ridere; l’uomo, depinto da qualche antico risibile ri'sibile agg. dal lat. tardo risibilis, der. di ridere 'ridere'. - che suscita derisione, scherno, per la sua implausibilità: parole, minacce, contegno r. non com. derisorio, improbabile, ridicolo. serio. grave, solenne. Definizione Treccani

