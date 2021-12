La definizione e la soluzione di: Il piccolo portico sopra l ingresso di una chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PROTIRO

Curiosità : Il piccolo portico sopra l ingresso di una chiesa

cappella - chiesa privata o piccola chiesa di un istituto regolare o ampia nicchia ricavata all'interno di una chiesa o in generale piccolo edificio funzionalmente ... Significato protiro

pròtiro s. m. dal lat. prothy?rum, gr. p???????, comp. di p??- «davanti» e ???a «porta». – Nelle case dell’antica Roma , il passaggio, o breve corridoio, tra la porta che dà sulla strada e quella che immette nell’atrio; nell’architettura medievale e del primo Rinascimento, piccolo corpo di CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA protiro 'pr?tiro s. m. dal lat. prothy?rum, gr. próthyron, der. di thýra 'porta', col pref. pro- 'davanti'. - archeol. nelle case dell'antica Roma, ambiente tra la porta che dà sulla strada e quella che immette nell'atrio vestibolo. Definizione Treccani

