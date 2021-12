La definizione e la soluzione di: Un piccolo mustelide dal pelo fulvo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DONNOLA

Curiosità : Un piccolo mustelide dal pelo fulvo

mantello più chiaro. La donnola è un mustelide di taglia piccola (solitamente inferiore a quella dell'ermellino) che presenta un corpo allungato e cilindrico ... Significato donnola

dònnola s. f. dim. di donna (cfr. il lat. tardo domnula, dim. di domina «donna, signora»), nome dato all’animale, in sostituzione del lat. class. mustela, per le sue forme aggraziate. – Piccolo mammifero carnivoro (Mustela nivalis) della famiglia mustelidi, dalla pelliccia pregiata, di color galeopiteco galeopi't?ko s. m. lat. scient. Galeopithecus, comp. del gr. gale^ 'donnola' e píthekos 'scimmia' pl. -chi o -ci. - zool. mammifero dermottero cinocefalide Definizione Treccani

