La definizione e la soluzione di: Piccola ruota che solleva pesi tramite una corda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARRUCOLA

Curiosità : Piccola ruota che solleva pesi tramite una corda

carrùcola s. f. dim. dell’ant. carruca, dal lat. carruca «carrozza». – Dispositivo costituito , e che porta alla periferia una gola sulla quale scorre una fune o catena di trazione; la carrucola si dice fissa o mobile a seconda che sia fisso o mobile il perno di supporto carrucola ka'r:ukola s. f. dim. dell'ant. carruca, dal lat. carruca 'carrozza'. - tecn. dispositivo per sollevare pesi, costituito da un disco girevole intorno al quale scorre una fune o catena di trazione girella. ? puleggia. ? bozzello, paranco. Definizione Treccani

