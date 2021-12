La definizione e la soluzione di: Piccola borsa che si lega in vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARSUPIO

Curiosità : Piccola borsa che si lega in vita

marsùpio s. m. dal lat. marsupium «borsa», gr. µa?s?p???. – 1. ant. Borsa, tasca. In questa accezione la voce è viva in alcuni dialetti settentr., anche col sign. estens. (e per lo più scherz.) di gruzzolo, sommetta di denaro messa da parte. 2. In zoologia: a. Tasca cutanea della femmina dei CATEGORIA: MODA – TRASPORTI TERRESTRI marsupio mar'supjo s. m. dal lat. marsupium 'borsa', gr. marsoúpion. - 1. zool. tasca cutanea ventrale della femmina dei marsupiali, nella quale vengono accolti i piccoli. 2. fig. a. contenitore che, fissato con cinghie alle spalle, serve a trasportare i neonati, tenendoli sospesi in Definizione Treccani

Altre definizioni con piccola; borsa; lega; vita; piccola ruota che solleva pesi tramite una corda; Mammifero con piccola proboscide e corpo tozzo; piccola come può esserlo una corporatura; piccola quantità di cibo per sentirne il sapore; borsa portata tra spalla e fianco opposto: a __; Uno speculatore da scorrerie in borsa ; borsa per lo shopping; Lì tieni lo smartphone se non hai una borsa o uno zaino; Quello lega le cura gli interessi del minorenne; Collega mento di pezzi del puzzle complementari; Famoso re di Creta lega to al Minotauro; Qualità lega ta al divertimento e all affabilità; Si dice di una vita ritirata... da frate; Processo di addormentamento per evita re dolore; Serve tenerla corretta per evita re mal di schiena; Evita che il libro... prenda freddo; Cerca nelle Definizioni