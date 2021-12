La definizione e la soluzione di: Piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FRIGGIONE

Curiosità : Piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro

Il ragù bolognese (ragó in bolognese) è un tipico ragù di carne tritata mista della cucina bolognese. È tradizionalmente servito con le tagliatelle all'uovo ... Significato friggione

Definizione Treccani

Altre definizioni con piatto; tipico; bolognese; cipolla; pomodoro; Tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa; Un piatto che fa gola; Pesce piatto e largo; Un piatto per iniziare; Il tipico copricapo del mariachi spa; tipico sugo emiliano: ragù alla __; tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa; Il tipico fiore... da balcone; Corno __, monte più alto della provincia bolognese ; Maschera bolognese ; Guido, celebre pittore bolognese ; Il Vittorio fumettista bolognese di Jonas Fink; E' affine alla cipolla ; Come una salsa con maionese, capperi e cipolla ; Basta una cipolla ... per renderlo pesante; L'erba spesso confusa con la cipolla ; Nella pizza margherita con pomodoro e mozzarella; Si estrae dal pomodoro ; Un pomodoro indimenticato scultore; Sugo di carne e pomodoro ; Cerca nelle Definizioni