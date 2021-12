La definizione e la soluzione di: Piatto piemontese con fagioli, riso e salame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PANISSA

Curiosità : Piatto piemontese con fagioli, riso e salame

mancare i fagioli, la cipolla, il vino e il salame. La versione diffusa in Lombardia (nelle province di Lodi e Pavia) non prevede l'utilizzo dei fagioli, ma ... Significato panissa

