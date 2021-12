La definizione e la soluzione di: Piatto catanzarese a base di carne di vitello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MORZELLO

Curiosità : Piatto catanzarese a base di carne di vitello

come base per sughi di carne o pesce per molti tipi di pasta o risotti, per contorni quali verdure stufate, per secondi tipo spezzatino o carne brasata ... Significato morzello

Definizione Treccani

Altre definizioni con piatto; catanzarese; base; carne; vitello; piatto piemontese con fagioli, riso e salame; Un piatto greco simile alla parmigiana; piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro; Tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa; Frutta dolce siciliana a base di marzapane; Quella araba è a base di zucchero; Un ruolo del base ball può essere libero; Salsa a base di uova, limone e olio; Viene chiamato anche Fungo di carne ; Taglio di carne magra dalla schiena del maiale; Lo è la carne con sottili venature di grasso; La copia in carne e ossa; Deutoplasma detto anche vitello ; Le fettine di vitello ... care a un pittore veneto; Quella alla milanese è carne di vitello impanata; Lo diventa il vitello da grande; Cerca nelle Definizioni