La definizione e la soluzione di: Pianta diffusa a Palermo anche detta frangipani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POMELIA

Curiosità : Pianta diffusa a Palermo anche detta frangipani

dagli atti notarili che a Radicena e Iatrìnoli abbondavano le coltivazioni di grano e di gelseti, quest'ultima era l'unica pianta che producesse una rendita ... Significato pomelia

Definizione Treccani

