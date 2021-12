La definizione e la soluzione di: La pianta detta orecchie di elefante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALOCASIA

Curiosità : La pianta detta orecchie di elefante

foglie a orecchia di elefante". In paesi limitrofi è detta in linguaggio sovranazionale "Malayan fig" cioè: fico malese, questo a significare la presenza ... Significato alocasia

alocà?ia s. f. lat. scient. Alocasia, prob. alterazione di colocasia. : sono erbe perenni con foglie grandi, ovali o saettate, e infiorescenze piccole. Una specie (Alocasia macrorrhiza) si coltiva nelle zone tropicali per i fusti alti fino a 5 m, i Definizione Treccani

