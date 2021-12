La definizione e la soluzione di: Piangere in maniera lamentosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRIGNARE

Curiosità : Piangere in maniera lamentosa

nell'estate del 1935, ode un fado suonato per la festa del patrono; la lamentosa melodia le infonde un'impressione indelebile: Già Nietzsche, nell'Anticristo ... Significato frignare

frignare v. intr. voce onomatopeica (io frigno, noi frigniamo, voi – Piagnucolare sommessamente e in modo noioso, come fanno soprattutto i bambini: smetti di frignare. Con uso trans. (letter. e raro): Frignando per inedia Elegiaco vagito (Giusti). v. intr. voce onomatopeica io frigno, noi frigniamo, voi frignate, e nel cong. frigniamo, frigniate; aus. avere. - piangere in modo sommesso e noioso, come fanno spec. i bambini region. fiottare, non com. gragnolare, non com. gnaulare, lagnarsi, piagnucolare. ? piangere. ? RIDERE Definizione Treccani

