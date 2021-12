La definizione e la soluzione di: Pianeti del Sistema Solare come Giove e Urano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESTERNI

Curiosità : Pianeti del Sistema Solare come Giove e Urano

Segue un prospetto dei principali parametri relativi agli otto pianeti del sistema solare. ^ Mercury Fact Sheet, su nssdc.gsfc.nasa.gov, NASA. ^ Venus Fact ... Significato esterni

estèrno agg. e s. m. dal lat. externus, der. di exter o exterus interno che coincide con la coscienza. 2. agg. In matematica: a. Un punto P si dice esterno a un insieme I se esiste qualche suo intorno, nessun punto del quale appartiene a I. b vedere ve'dere dal lat. videre pres. indic. védo lett. véggo, ant. o poet. véggio, védi ant. véi, vé', véde, vediamo ant. o poet. veggiamo, vedéte, védono lett. véggono, ant. visto o, meno com., veduto; ger. vedèndo lett. veggèndo. - ¦ v. tr. 1. a. percepire stimoli esterni per mezzo della vista: lo vedi da questa distanza; non vide l'ostacolo e l Definizione Treccani

Altre definizioni con pianeti; sistema; solare; come; giove; urano; Girano attorno ai pianeti ; Tanti sono i pianeti principali del sistema solare; Circonda i pianeti come la terra; Tanti quanti i pianeti visibili a occhio nudo; Fascia nel sistema solare con Orco, Sedna e Quaoar; Parte del sistema nervoso oppure divertente; sistema in cui si produce energia nucleare; Un efficiente sistema di diffusione di una notizia; Fascia nel sistema solare con Orco, Sedna e Quaoar; Quello celiaco è detto anche solare ; Isolare la polpa dalla carcassa; È solare in inverno; Offerto come ringraziamento per grazia ricevuta; Quello di bario è un sale usato come pigmento; Una parola come volontà; Può essere usato come sinonimo di Paradiso; Erano sacre a giove ; Lo scudo di giove | Venerdì 26 novembre 2021; Si lancia in circostanze davvero critiche | giove dì 25 novembre 2021; Tetro, in modo letterario | giove dì 25 novembre 2021; Misurano lo spessore delle calze; Perpetui, imperituri, che durano per sempre; Si raffigurano aureolati; Maturano tra i rovi; Cerca nelle Definizioni