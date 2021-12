La definizione e la soluzione di: Il P.I. interpretato da Tom Selleck. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MAGNUM

Curiosità : Il P.I. interpretato da Tom Selleck

Tom Selleck all'anagrafe Thomas William Selleck (Detroit, 29 gennaio 1945) è un attore e produttore cinematografico statunitense, noto soprattutto per ... Significato magnum

magnum s. m. e f. dal lat. magnum (neutro dell’agg. (o spumante), avente la capacità di litri 1,50 (doppia rispetto alla bottiglia normale); si chiama doppio magnum (in fr. jéroboam) la bottiglia di 3 litri per il vino e 3,20 per lo CATEGORIA: MILITARIA – ALIMENTAZIONE mare magnum locuz. lat. propr. 'mare grande', usata in ital. come s. m. invar. - insieme esteso e confuso ? MARE 3. Definizione Treccani

