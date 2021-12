La definizione e la soluzione di: Il pesci che si attaccano agli altri pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAMPREDE

Curiosità : Il pesci che si attaccano agli altri pesci

"Squalo" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Squalo (disambigua). Selachimorpha è un superordine di pesci cartilaginei predatori, dalle forti ... Significato lamprede

pésci1 s. m. pl. pl. di pesce; lat. scient. Pisces. – In zoologia, raggruppamento , una caudale e una o più anali), sia, con eccezione, tra le forme viventi, di lamprede e missine, di pinne pari (pettorali e ventrali); le pinne hanno funzioni di equilibrio e di Definizione Treccani

