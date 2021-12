La definizione e la soluzione di: I pescatori li calzano alti e di gomma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STIVALI

Curiosità : I pescatori li calzano alti e di gomma

Militare, ha avuto il merito di trasformare la città da borgo turistico e di pescatori in capoluogo di provincia, sede di importanti industrie specializzate ... Significato stivali

stivale s. m. dal fr. ant. estival (cui corrispondono anche il ted. ant. stival e il ted. copre la gamba fino al ginocchio e, talvolta, fino a metà coscia o anche fino all’inguine: stivali di pelle, di cuoio; gli s. dei militari; tromba degli s., la parte che copre la CATEGORIA: MODA s. m. dal fr. ant. estival. - abbigl. calzatura alta, che copre la gamba fino al ginocchio e, talvolta, fino a metà coscia o anche fino all'inguine: stivali di pelle ? o le palle, fam. rompere le scatole, fam. scocciare, seccare ø. ? Locuz. prep.: pop., dei miei stivali che non vale nulla, detto di persona di cui non si ha nessuna stima Definizione Treccani

