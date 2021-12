La definizione e la soluzione di: Un personaggio di Enzo Braschi in Drive in. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PANINARO

Curiosità : Un personaggio di Enzo Braschi in Drive in

Enzo Braschi (Genova, 27 aprile 1949) è un attore, comico e scrittore italiano. Genovese, si laurea in Filosofia con Raimondo Luraghi. La tesi s'intitola: ... Significato paninaro

paninaro s. m. (f. -a) der. di panino. – Termine del gergo giovanile, diffusosi negli anni ’80 del Novecento a Milano, e poi anche nel resto d’Italia, per indicare gli adolescenti che, simili gli uni agli altri nell’abbigliamento, caratterizzato dall’ostentazione di indumenti e accessorî costosi e CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

