La definizione e la soluzione di: Percentuale di casi di una malattia in un campione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MORBILITÀ

Curiosità : Percentuale di casi di una malattia in un campione

nel 1890, portò la malattia ad essere conosciuta come "malattia di Heine-Medin". Più tardi fu rinominata "paralisi infantile", in base alla sua propensione ... Significato morbilità

morbilità s. f. der. di morbo, sul modello di natalità, mortalità 100 e diviso per il numero delle giornate lavorative; tavola di m., tavola e grafico che riporta il quoziente di morbilità in funzione dell’età dell’individuo esposto al rischio. Definizione Treccani

