La definizione e la soluzione di: Per i latini, quella del mondo sic transit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GLORIA

Curiosità : Per i latini, quella del mondo sic transit

Sic transit gloria mundi (in italiano: "così passa la gloria del mondo"; in senso lato: "come sono effimere le cose del mondo!") è una celebre locuzione ... Significato gloria

glòria1 s. f. dal lat. gloria. – 1. a. tua! 2. a. Splendore: la g. della pittura nel ’400; la poesia in quel secolo ebbe grande gloria. In partic., la g. di Dio, lo splendore e la grandezza della maestà divina, la sua gloria 'gl?rja s. f. dal lat. gloria. - 1. notorietà e rispetto universale che s'acquistano per meriti eccezionali: meritare, acquistare g. o la g.; g. eterna, effimera; felicità che si sperimenta in paradiso beatitudine. dannazione. ? Espressioni: fig., andare in gloria entrare in uno stato di esultanza fam. andare in brodo di giuggiole Definizione Treccani

