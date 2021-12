La definizione e la soluzione di: Per la Costituzione, gli appartiene la sovranità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POPOLO

Curiosità : Per la Costituzione, gli appartiene la sovranita

repubblica. La forma repubblicana da quella monarchica si distingue per il titolare della sovranità: se nella monarchia la sovranità appartiene al re, in ... Significato popolo

pòpolo1 (ant. pòpulo) s. m. lat. populus. – 1. p.; un uomo, una donna del p.; gli usi, i pregiudizî del p.; venire, nascere dal popolo; figlio del p., nato da genitori di bassa estrazione sociale. c. In senso più specifico, l popolo 'p?polo ant. populo s. m. lat. populus. - 1. a. antrop. gruppo di esseri umani, che occupano un'area geografica definita, . c. al plur., complesso di individui che hanno caratteristiche e aspetti in comune ? POPOLAZIONE 1. b. 2. soc. parte di una comunità che vive in condizioni economiche Definizione Treccani

