Soluzione 6 lettere : DEDALO

Curiosità : Passaggio labirintico

Il riflesso tonico labirintico o riflesso posturale labirintico , è il riflesso teso al mantenimento della verticale del capo in relazione alle varie posizioni ... Significato dedalo

dèdalo1 agg. dal lat. daedalus, gr. da?da???, letter. – Ingegnoso, abile nella creazione di cose artistiche: O stupenda opra, o d. architetto! (Ariosto); tomba da man d. scolpita (T. Tasso); Un saldo ei fece smisurato scudo Di d. rilievo (V. Monti). dedalo 'd?dalo s. m. dal fr. dédale, dal nome di Dedalo, mitico costruttore del labirinto di Creta. - sistema complesso di vie in cui è facile perdersi: cacciarsi in un d. di viuzze groviglio, intreccio, intrico di vie, labirinto. Definizione Treccani

