La definizione e la soluzione di: Parte dell intestino di cui fa parte il colon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRASSO

Curiosità : Parte dell intestino di cui fa parte il colon

stomaco e dall'intestino tenue. È invece parzialmente digeribile dal colon. La sua presenza nella dieta è fondamentale per la salute. Gran parte della fibra ... Significato crasso

crasso agg. dal lat. crassus. – 1. a. dal mio lungo e c. letargo (Alfieri). 2. In anatomia, intestino c. (o semplicem. crasso s. m.), la parte terminale del tubo digerente, lunga circa 150 cm nell’uomo adulto, che CATEGORIA: ANATOMIA crasso agg. dal lat. crassus. - 1. lett. che ha grande massa in un piccolo volume compatto, denso, fitto, grasso, spesso. diradato, rarefatto, raro. 2. fig. privo di grazia e di finezza, detto di ignoranza, errore, riso e sim. lett. badiale, grossolano, madornale, rozzo, lett. Definizione Treccani

