La definizione e la soluzione di: Parte del sistema nervoso oppure divertente.

Soluzione 9 lettere : SIMPATICO

Curiosità : Parte del sistema nervoso oppure divertente

considerato poco divertente. A titolo d'esempio, quando stimolato nell'area SFG, il paziente AK attribuiva le sue risate al fatto che un dipinto oppure un racconto ... Significato simpatico

simpàtico1 agg. der. di simpatia (pl. m. -ci). – 1. 2. estens. a. Di suono che si produce per risonanza di un altro: corde s. (o di simpatia, o di risonanza), quelle che, in numero da sette a quattordici, nella viola d’amore corrono pl. m. -ci. - ¦ agg. 1. che ispira simpatia: una persona s. gradevole, piacevole. antipatico, spiacevole. insopportabile, odioso. 2. estens. a. che fa ridere: una gag s. brillante, divertente, spassoso. ? arguto. insipido, scialbo, sciapo. ? cretino, stupido. b. fam. conforme Definizione Treccani

