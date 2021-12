La definizione e la soluzione di: Lo fu Paride di Elena prima di sposarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RAPITORE

Curiosità : Lo fu Paride di Elena prima di sposarla

valoroso e affezionato molto alla sposa Elena, che poi lo tradisce con Paride, mentre questi è a Creta per il funerale di un suo caro amico. Durante la guerra ... Significato rapitore

rapitóre s. m. (f. -trice) der. di rapire. – Chi rapisce o ha rapito, spec. persone: la ragazza finì con lo sposare il suo r.; fu posta una grossa taglia sui r. del fanciullo; in usi letter. (anche come agg.), chi o che compie rapine, latrocinî: gl’infelici Che il Bisogno sospinse A por le rapitore rapi'tore der. di rapire. - ¦ s. m. f. -trice chi rapisce o ha rapito persone lett., ant. rattore, sequestratore. ? *ostaggio, *rapito, *sequestrato. ¦ agg., lett. che è avido di rapire, di sottrarre ciò che appartiene ad altri con la forza o con l'inganno ? RAPACE. Definizione Treccani

