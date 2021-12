La definizione e la soluzione di: Il parco californiano patrimonio dell Unesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : YOSEMITE

Curiosità : Il parco californiano patrimonio dell Unesco

058333 Il parco nazionale di Redwood è un parco nazionale degli Stati Uniti, situato lungo le coste californiane dell'oceano Pacifico. Prende il nome dalle ... Significato yosemite

Definizione Treccani

