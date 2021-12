La definizione e la soluzione di: A Palermo, d estate, c è quello di Verdura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEATRO

Curiosità : A Palermo, d estate, c e quello di Verdura

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Palermo (disambigua). Palermo (AFI: /pa'l?rmo/ ascolta[?·info]; Palermu [pa'l?mm?] in siciliano ... Significato teatro

teatro s. m. dal lat. theatrum, e questo dal gr. ??at???, der. del tema di ?e??µa? persone che operano nello spettacolo teatrale: il mondo , la vita del t., e assol. il teatro; gente di teatro; è figlia d’arte, e ha il t. nel sangue. d. Denominazione di alcuni CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA teatro s. m. dal lat. theatrum, gr. théatron 'edificio per rappresentazioni drammatiche, per assemblee e per pronunciare orazioni'. - 1. a. archit. edificio t. di rapine cornice, scenario, sfondo. ? luogo. ? Espressioni: teatro bellico scacchiere. 2. teatr. insieme degli spettatori che intervengono a uno spettacolo teatrale Definizione Treccani

