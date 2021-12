La definizione e la soluzione di: Otto von __, il primo cancelliere tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BISMARCK

Curiosità : Otto von __, il primo cancelliere tedesco

(disambigua). Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (Schönhausen, 1º aprile 1815 – Friedrichsruh, 30 luglio 1898) è stato un politico tedesco, soprannominato ... Significato bismarck

bistécca s. f. dall’ingl. beefsteak, comp. di beef «manzo» e steak condita con poco olio, sale e pepe. Ha diversa preparazione e cottura la b. alla Bismarck , senz’osso, costituita di solito dal controfiletto (se fatta con il filetto si chiama più CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

