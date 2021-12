La definizione e la soluzione di: Osso del piede detto anche talo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASTRAGALO

Curiosità : Osso del piede detto anche talo

mentre, anteriormente, si tende tra il solco del talo ed il solco del calcagno. Tale tratto anteriore, detto legamento astragalo-calcaneare interosseo, si ... Significato astragalo

astràgalo s. m. dal lat. astragalus, gr. ?st???a???. – 1. con la tibia e il perone, il calcagno e lo scafoide. b. Specie di dado ricavato dall’astragalo di capra o di montone, o prodotto, a imitazione di questo, in altro materiale (avorio CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA astragalo a'stragalo s. m. dal lat. astragalus, gr. astrágalos. - gio. specie di dado fatto d'osso lett. aliosso. Definizione Treccani

