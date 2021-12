La definizione e la soluzione di: L oro nero che si trova sotto terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PETROLIO

Curiosità : L oro nero che si trova sotto terra

sudorientale del Mar Nero è famosa per le miniere d'oro, sfruttate fin dai tempi di Mida: questo oro fu fondamentale per l'inizio di quella che fra il 643 a.C ... Significato petrolio

petròlio s. m. dal fr. pétrole, lat. mediev. petroleum, cioè petrae trasportato, o via terra per lo più mediante oleodotti, o via mare con le navi petroliere, ai luoghi di consumo, anche a grande distanza, presso i quali avviene la sua lavorazione CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA pe'tr?ljo s. m. dal fr. pétrole, lat. mediev. petroleum, cioè petrae oleum 'olio di sasso'. - chim., geol. liquido di aspetto oleoso, di colore da giallastro a bruno-nero, che costituisce una delle principali fonti di energia e di materie prime di importanza industriale e strategica come Definizione Treccani

Altre definizioni con nero; trova; sotto; terra; Il puntino nero al centro dell iride; Se è nero , è clandestino; Quello di picche è nero ; Nel nero e nel verde; Vi si trova no i laghi Peyto e Winnipeg; Si trova a Roma: Ospedale Pediatrico __ Gesù; Vi si trova no i voti dello studente; Si trova no nei portafogli degli inglesi; Parlottare sommesso di sotto fondo; Una soffitta, un sotto tetto; Gli obiettivi dei sotto marini; Li sotto misero i conquistatori spagnoli; Un pranzo all aperto, a volte seduti a terra ; Il Salvatores regista di Mediterra neo; La terra prima della deriva dei continenti; I metri superati soltanto da 14 cime sulla terra ; Cerca nelle Definizioni