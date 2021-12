La definizione e la soluzione di: Un Orazio eroe romano che combatté gli etruschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COCLITE

Curiosità : Un Orazio eroe romano che combatte gli etruschi

còclide (o, meno com., còclite) agg. dal lat. cochlis -idis «piccola chiocciola», gr. ?????? -?d??, dim. di ?????? «conchiglia, chiocciola»; come agg., «in forma di chiocciola». – Colonna c.: espressione con la quale già anticamente si designavano le colonne Traiana e Antonina in Roma , per la CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

