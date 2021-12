La definizione e la soluzione di: L omaggio che subordinava il vassallo a un signore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FEUDALE

Curiosità : L omaggio che subordinava il vassallo a un signore

feudale agg. dal lat. mediev. feudalis. – Di feudo, che concerne il feudo e l’organizzazione della società che dal feudo f.; la gerarchia f.; età f.; usi, consuetudini f.; diritto f.; fig.: Ritto all’ombra feudal d’un baldacchino (Belli). In usi fig. di tono polemico o spreg., autoritario, dispotico feudale agg. dal lat. mediev. feudalis. - 1. stor. che concerne il feudo: signore f.; ordinamento f. non com. feudatario. ? curtense. 2. fig., spreg. basato su concezioni e su privilegi ormai sorpassati: un'amministrazione di tipo f. arcaico, medievale. ? arretrato, obsoleto. Definizione Treccani

