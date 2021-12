La definizione e la soluzione di: Oggi le __, storico programma RAI di Renzo Palmer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COMICHE

Curiosità : Oggi le __, storico programma RAI di Renzo Palmer

Ieri e oggi è un programma televisivo di varietà della Rai andato in onda dal 21 novembre 1967 sull'allora Secondo Canale, protraendosi per altre nove ... Significato comiche

còmico agg. e s. m. dal lat. comicus, gr. ??µ???? (v. singolare: un abbigliamento veramente c.; era davvero una scena c.; il lato c. della faccenda; è comica!, di cosa che ci appare buffa nella sua stranezza. 3. s. m. a. Scrittore di varietಠs. m. dal fr. variété, propr. s. f., corrispondente all'ital. varietà¹, usato in fr. al pl., e in ital. divenuto masch. per ellissi da Théâtre des Variétés 'teatro di spettacoli vari'. - teatr. spettacolo d'arte varia, con danze, canzoni, scene comiche, esibizioni acrobatiche o illusionistiche, ecc.: teatro, spettacolo di v. rivista, disus. Definizione Treccani

