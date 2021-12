La definizione e la soluzione di: Oggetto informe persona senza carattere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMORFO

Curiosità : Oggetto informe persona senza carattere

corporeo, limitandosi a produrre una nebbia argentea informe che tiene lontani i dissennatori, senza però scacciarli. È inoltre possibile inviare messaggi ... Significato amorfo

amòrfo agg. dal gr. ?µ????? «informe» comp. di ?- priv. e µ??? CLASS='Testo_grecy_x'>? «forma» (v. -morfo). – 1. Senza forma definita: materia amorfa. Spesso usato in senso fig., riferito a persona per indicare mancanza di personalità e di amorfo a'm?rfo agg. dal gr. ámorphos 'informe', der. di morph? 'forma', col pref. a-². - 1. senza forma definita informe. formato. 2. fig., spreg. privo di personalità e di consistenza: un carattere a. anonimo, banale, inconsistente, indeciso, insignificante, insulso, irresoluto, Definizione Treccani

Altre definizioni con oggetto; informe; persona; senza; carattere; Tale è un oggetto vecchio ma di valore fra; Modificare la forma di un oggetto ; oggetto qualsiasi; oggetto ... senza nome; informe residuo solidificato di materia sciolta; Un cumulo informe ; Il Malgioglio persona ggio della tv; Dimostra e garantisce i dati persona li: carta d __; Convincimenti persona li; __ Sgarbi, critico d arte e persona ggio televisivo; Aderisce alle superfici lisce senza colla o chiodi; Iscritti senza consonanti; Può essere cellulare, senza fili... e amico; Il pane senza lievito mangiato dagli ebrei; Tale è un carattere genuino e ruspante; La inclinazione del carattere ; carattere ben marcato; Di aspetto e carattere grandioso, solenne; Cerca nelle Definizioni