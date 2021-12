La definizione e la soluzione di: La nota passeggiata degli inglesi di Nizza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROMENADE

Curiosità : La nota passeggiata degli inglesi di Nizza

franco-italiano. Nota in dialetto nizzardo come Niça, dal 1847 al 1861 ebbe l'esonimo italiano di Nizza Marittima. Fino al 1860 Nizza appartenne al Regno di Sardegna ... Significato promenade

passeggiata s. f. der. di passeggiare. – 1. a. p., di impresa relativamente facile, priva di difficoltà di rilievo. P. militare (fr. promenade militaire), marcia di esercitazione per soldati; per lo più solo in senso fig., di Definizione Treccani

