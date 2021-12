La definizione e la soluzione di: Non autentico come il vangelo di Mattia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : APOCRIFO

Curiosità : Non autentico come il vangelo di Mattia

scritti il Vangelo greco degli Egiziani, il Vangelo di Mattia, il vangelo di Maria Maddalena, l'Apocrifo di Giovanni, la Sophia di Gesù, il vangelo di Tommaso ... Significato apocrifo

apòcrifo agg. e s. m. dal lat. tardo apocry?phus, gr. ?p??????? «occulto, segreto», der. , scritto, o documento non autentico, non genuino. In partic., libri a. (o semplicem. apocrifi), Vangeli a., quelli che la Chiesa cattolica esclude dal canone delle Sacre Scritture apocrifo a'p?krifo dal lat. tardo apocry?phus, gr. apókryphos 'occulto, segreto'. - ¦ agg. 1. filol. di libro, scritto o documento, non autentico, non genuino: libri a. contraffatto, falso, spurio. autentico, idiografo, originale, vero, scritto di propria mano dall'autore autografo. 2. Definizione Treccani

