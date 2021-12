La definizione e la soluzione di: Il nome del Ford che fu Presidente degli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GERALD

Curiosità : Il nome del Ford che fu Presidente degli USA

Il Presidente degli Stati Uniti d'America (in inglese: President of the United States of America; sigla: POTUS) è il capo di Stato e il capo del governo ... Significato gerald

