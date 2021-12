La definizione e la soluzione di: Il nome di alcune specie di pipistrello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEROTINO

Curiosità : Il nome di alcune specie di pipistrello

(circa 30.000 specie per anno secondo alcune stime), o se addirittura, come sembra stia avvenendo, dovesse accelerare, il numero delle specie estinte nella ... Significato serotino

seròtino1 agg. dal lat. serotinus «tardo», der. dell’avv. sero «tardi». – e dà i frutti tardi nell’anno, o di frutti a maturazione tardiva: pere, mele serotine. Analogam., di agnelli e altri animali d’allevamento nati alla fine del periodo in cui serotino se'r?tino agg. dal lat. serotinus 'tardo', der. dell'avv. sero 'tardi'. - 1. lett. della sera: i raggi s. e lucenti Dante serale, lett. vespertino. lett. mattinale, mattutino. 2. estens. di frutto, che matura o si sviluppa tardi: mele s. tardivo. precoce, Definizione Treccani

