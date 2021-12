La definizione e la soluzione di: I nidi degli isotteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TERMITAI

Curiosità : I nidi degli isotteri

con le Tèrmiti per la grandiosità dei lavori edilizi. Microclima I nidi degli Isotteri sono sistemi chiusi, completamente isolati dal mondo esterno, con ... Significato termitai

fòridi s. m. pl. lat. scient. Phoridae, dal nome del genere Phora, che è dal gr. mezzo centimetro, i cui adulti si trovano sopra materie putrefatte, o in formicai e termitai; delle larve, alcune vivono nelle materie in decomposizione, altre si nutrono di funghi Definizione Treccani

