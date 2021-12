La definizione e la soluzione di: Il neurotrasmettitore del controllo motorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DOPAMINA

Curiosità : Il neurotrasmettitore del controllo motorio

glutammato rappresenta il più importante neurotrasmettitore eccitatorio del cervello. Molti neurotrasmettitori vengono rimossi dallo spazio tra le sinapsi ... Significato dopamina

dopamina s. f. comp. di dopa e amina. – Composto organico, catecolamina, precursore della noradrenalina, presente in concentrazioni particolarm. elevate nel neostriato e, in proporzioni minori, nel globo pallido e nella sostanza nera del mesencefalo. La sua diminuzione per lesioni degenerative di Definizione Treccani

