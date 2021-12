La definizione e la soluzione di: I network del web come Facebook e Instagram ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SOCIAL

Curiosità : I network del web come Facebook e Instagram ing

OMFG: sigla dell'inglese Oh, My F***ing God! ("Oh, p**** dio!"). Possiede anche una variante "censurata": Oh, My F***ing Gosh! ("oh, porco disco!"). OM7G: ... Significato social

Neologismi (2012) social agg. inv. Che utilizza la rete come luogo di condivisione e scambio di informazioni ed esperienze. ? In un anno triplicati i fan di Repubblica su Facebook: sono quasi gli utenti che scelgono di leggere le notizie dei giornali attraverso i nuovi canali “social”. (Espresso.it, 5 gennaio 2012, Sala Stampa) • tit. E anche la storia di “Repubblica socialdemocratico sot?aldemo'kratiko comp. di sociale e democratico, sul modello del ted. sozialdemokratisch pl. m. -ci. - ¦ agg. polit. della socialdemocrazia democratico. ¦ s. m. f. -a polit. chi appartiene alla socialdemocrazia socialista democratico. Definizione Treccani

Altre definizioni con network; come; facebook; instagram; Aeronautical Telecommunication network ; Rivale... dei “network ”; Il social network di Mark Zuckerberg; Il social network dell’uccellino; Un insaccato di maiale come quella Lucanica; Relativo a prodotti come trucchi, smalti e profumi; come i lupacchiotti... giallorossi; Taccagni, tirchi come Zio Paperone; Azienda di spedizione come Bartolini o UPS; La si può chiedere su facebook ; Si clicca su facebook se si apprezza un contenuto; Servizio di messaggistica di proprietà di facebook ; facebook chat social; Brevi post... su instagram ; Un video su instagram visibile per sole 24 ore; Il gruppo con instagram e WhatsApp; Il gruppo con WhatsApp e instagram ; Cerca nelle Definizioni