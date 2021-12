La definizione e la soluzione di: Nello spazio si trova tra Alfa Centauri e Hadar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMPASSO

Curiosità : Nello spazio si trova tra Alfa Centauri e Hadar

significati, vedi Alfa Centauri (disambigua). Coordinate: 14h 39m 36.495s, -60° 50' 02.308? Alfa Centauri (a Cen/ a Centauri/ Alfa Centauri; conosciuta anche ... Significato compasso

compasso s. m. der. di compassare. – 1. a. e di circoli; geometria del c., geometria piana nella quale si ammette l’uso del solo compasso, eliminando la riga. b. Nome di strumenti simili, ma di forma e uso particolari: c. a CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA architettura Stili e ordini - 1. Arabo; art nouveau o ?oreale o liberty; assiro; barocco; bizantino; classico; egizio; ellenistico; etrusco; gotico; impero; miceneo; neoclassico; neogotico; paleocristiano; prospetto; balaustrino; CAD o Computer Aided Design; campana o temperamine; compasso; curvilinee ?essibile, rigido; disegno esecutivo; eliocopia; gomma; goniometro; inchiostro Definizione Treccani

Altre definizioni con nello; spazio; trova; alfa; centauri; hadar; In senso figurato, un uomo alto e snello ; Dotato di un pannello che lo identifica; nello sport, il licenziamento di un allenatore; Un atto steso nello studio notarile; spazio si ingressi; Un veicolo che... ha bisogno del suo spazio ; Ampio spazio tra le montagne creato da un fiume; Che occupano ampio spazio ; Quella Borghese si trova a Villa Pinciana; Vi si trova il Sacrario Militare di Oslavia; Vi si trova il vulcano Arenal; Quella del Tersatto si trova a Fiume in Croazia; Gli articoli di negozi come Decathlon e Cisalfa ; Stella visibile: alfa __ motociclisti... mitici; Le estreme dell alfa beto; Una vocale dell alfa beto greco; Ha soci centauri ; Lo praticano i centauri che si infangano; Protegge i centauri ; Un convegno di centauri ; Cerca nelle Definizioni