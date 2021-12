La definizione e la soluzione di: Nelle navi c è quella di comando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PLANCIA

Curiosità : Nelle navi c e quella di comando

telegrafico del Comando in capo della squadra navale) rappresenta il braccio operativo dello stato maggiore della Marina Militare italiana. Il Comando in capo ... Significato plancia

plància s. f. dal fr. planche, che è il lat. planca «asse, tavola» (pl. -ce). moderne coincide con la zona coperta della timoneria e con quella scoperta delle ali di plancia (v. ala, n. 4 d). b. Per estens., nelle imbarcazioni da diporto, pannello variamente CATEGORIA: MILITARIA – TRASPORTI TERRESTRI 'plant?a s. f. dal fr. planche, lat. planca 'asse' pl. -ce. - 1. marin. a. ponte mobile di un'imbarcazione che permette il collegamento con la banchina palanca, passerella. b. sovrastruttura, posta generalm. a prua, da dove il comandante dirige la navigazione ponte di comando. 2 Definizione Treccani

Altre definizioni con nelle; navi; quella; comando; Il sonnellino... nelle sveglie moderne ing; nelle auto ha la testa monolitica o scomponibile; Individuo esclusivo nelle relazioni amorose; Il loro ospedale fu concepito da Brunelle schi; Carcasse di navi ; Racchiude merci su camion, navi o aerei ing; Quello Atlantico è navi gabile; Il telefonino che consente di navi gare in Internet; Alfred Wegener postulò quella dei continenti; quella del Corriere è stata un noto settimanale; In quella ospedaliera... non si sorpassa; Per i latini, quella del mondo sic transit; Se è automatico si apre col telecomando dall auto; Control-Alt-__, comando nei PC; Un comando d arresto; Scrittura... a comando | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni