La definizione e la soluzione di: Nelle auto ha la testa monolitica o scomponibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIELLA

Curiosità : Nelle auto ha la testa monolitica o scomponibile

in testa (2 per bancata), 9 alberi di rinvio, 14 coppie coniche, 2 coppie cilindriche, doppia accensione, carter secco, albero motore scomponibile, cuscinetti ... Significato biella

bièlla s. f. dal fr. bielle, di origine oscura. – Organo meccanico, in acciaio o in lega leggera, parte essenziale di molti al perno animato di moto rettilineo alternativo. B. madre, tipo particolare di biella adoperata nei motori alternativi stellari, avente la testa dotata di una appendice eccentrica industria. Finestra di approfondimento Tipi d’industria - Aeronautica; aerospaziale; alimentare; automobilistica; bellica, missilistica; cantieristica; chimica; culturale; dei filati, tessile; e utensili - 1. Alesatrice; altoforno; bancale; barenatrice; bareno; berta; biella; bisellatrice; bisello; bordatrice; brida; brocciatrice; bronzina; brugola; bulino; cacciavite Definizione Treccani

Altre definizioni con nelle; auto; testa; monolitica; scomponibile; Individuo esclusivo nelle relazioni amorose; Il loro ospedale fu concepito da Brunelle schi; nelle antiche corti, il medico principale; Quella Marittima si trova nelle Marche; L Emil auto re de Il Taccuino di Talamanca; Il filosofo presunto auto re del Tao te ching; Una tessera per pagare al casello auto stradale; Il Tommaso auto re de il Mar delle blatte; Pietro testa dipinse il suo sacrificio; Attesta il cambiamento di proprietà di un bene; Del suo elmo l Italia s è cinta la testa ; Protesta che si fa rifiutandosi di lavorare; Cerca nelle Definizioni