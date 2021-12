La definizione e la soluzione di: 1, X, 2, nella schedina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRIPLA

Curiosità : 1, X, 2, nella schedina

partita inserita in schedina si deve marcare 1 se si pronostica la vittoria della squadra che gioca in casa, X se si prevede un pareggio, 2 se invece si prevede ... Significato tripla

tripla s. f. femm. sostantivato di triplo. – Nel gioco a pronostico del totocalcio, combinazione delle tre possibilità con cui può concludersi una partita di calcio. arte. Finestra di approfondimento Arti alte e basse - La vasta estensione semantica di questo termine era già tutta nel lat. ars artis, che voleva dire almeno «maniera di agire», «talento», » soprattutto di attori. I der. e i comp. di a. ri?ettono tuttora la tripla natura semantica del lemma: a «arte bella»: artista, artistico; b «arte meccanica, attività manuale Definizione Treccani

