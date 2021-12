La definizione e la soluzione di: Nella moda, tecnica di tagli geometrici ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUTOUT

Curiosità : Nella moda, tecnica di tagli geometrici ing

alla chiesa di Santa Teresa dei Maschi, è frutto della donazione del barone ing. Gennaro de Gemmis e contiene circa 70.000 volumi, per lo più di argomento ... Significato cutout

Definizione Treccani

